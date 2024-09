Imke Courtois voorspelt problemen voor Club Brugge: "Daar gaan ze al blij mee mogen zijn"

Club Brugge is eerder matig aan zijn seizoen begonnen in de Jupiler Pro League. En dus is het de vraag of en wanneer ze de rug definitief gaan rechten. Imke Courtois ziet goede dingen en mindere dingen.

"Nilsson is een goede aanwinst voor Club Brugge", opende Imke Courtois in De Zondag met een compliment voor blauw-zwart. "Het is een hardwerkende spits die op Dender zijn eerste veldgoal maakte." "Ik vond Club Brugge de eerste helft tegen Dender best wel goed. Daarna vielen ze wel terug", vond de analiste en gewezen Red Flame en speelster van de vrouwenploeg van Standard. © photonews Courtois kijkt ook enorm uit naar de Champions League en het nieuwe format daarvan - volgens haar hadden ze dat al veel langer moeten gedaan hebben. Voor Club Brugge voorspelt ze wel moeilijke maanden. Acht punten wordt moeilijk "Wat een affiches. Ik zou er als speler enorm naar uitkijken. Jammer dat er bij uitschakeling geen opvangnet van de Europa League is. Acht punten halen? Dat zal toch moeilijk zijn. Het zal al mooi zijn als ze een paar punten pakken, tegen wie gaan ze twee keer winnen?" Een punt of acht zou voldoende kunnen zijn om minstens in de play-offs verder te kunnen richting een eventuele volgende ronde.





