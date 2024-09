Riemer begrijpt kritische supporters: "We zagen eruit als een jeugdteam"

'Riemer buiten'... Het schalde ook door het Dudenpark na het laatste fluitsignaal. De supporters van Anderlecht geven de coach de schuld van het heel zwakke spel dat paars-wit op de mat legt. Tegen Union was het misschien wel het slechtste van heel dit seizoen. Riemer vraagt nog meer geduld.

"Het doet me heel wat pijn, die kritiek van de supporters", zuchtte Riemer na de match. De coach heeft het moeilijk om zijn ploeg dominant te laten zijn. Of op z'n minst performant. Want wat Anderlecht zondagnamiddag liet zien... Het is een half mirakel dat ze nog met een punt naar huis gingen.

Wie enkel naar de statistieken kijkt, zal de schouders ophalen. Tot ze de matchen zelf zien... "Ik wil ook iets positiefs aanhalen", zei Riemer. "We hebben op dit moment 2,2 punten per match. En we speelden op verplaatsing bij Union, bij Antwerp en bij KV Mechelen, dat toch een outsider is voor de top zes."

Maar blnd was hij ook niet. Hij zag ook wat iedereen zag, namelijk dat Anderlecht slecht was. "De fans roepen dat ze voetbal willen zien. Ik wil dat ook zien. We hadden vandaag niet genoeg kwaliteit aan de bal. Vooral de eerste helft. We verloren de bal constant en dan zie je de spelers ook vertrouwen verliezen. Het is voor mij de technische kwaliteiten die ons in de steek hebben gelaten."

Anderlecht verloor op het middenveld al zijn duels. "(knikt) We zagen eruit als een jeugdteam. En misschien zijn we dat ook wel. Het is Théo zijn tweede seizoen, van Mario ook. Carlo is 19 en speelde 2 maanden geleden nog met de Primavera van Milan. Nilsson zat bij de Futures."

"We moeten daar geduld mee hebben. Die jongens zijn niet gewend aan die verantwoordelijkheid. Het is ook niet zo dat wij twee stappen voor hebben op Union, Brugge, Gent, Genk... en dat we ze van de mat gaan spelen. Dit is gewoon een heel goed team waar we het altijd lastig hebben."

Riemer wou afsluiten met een positieve noot. "Die jongens hebben er wel voor gevochten. Ze hebben kop en schouders ervoor gegooid en dat verdient ook een pluim. Soms moet je er hard voor werken en dat hebben ze gedaan."