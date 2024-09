Niet Anderlecht, maar Antwerp lijkt met transfervrije grote naam te gaan lopen

Volgens transferexpert Nicolo Schira heeft Antwerp de gesprekken met Klaassen opgestart. The Great Old zou nog vol voor hem willen gaan en heeft nog tot vrijdag om tot een akkoord te komen aangezien ze geen Europees voetbal spelen.

Klaassen is een vrije speler nadat zijn contract bij Inter afliep. De laatste jaren is hij op de achtergrond verdwenen, maar ooit gold hij als één van de grootste talenten van Nederland nadat hij bij Ajax doorbrak.

Antwerp ziet hem als een buitenkansje aangezien ze zoveel mogelijk transfervrije spelers willen aantrekken om de financiën op orde te krijgen.

Klaassen werd ooit voor 27 miljoen euro aan Everton verkocht. De 31-jarige Nederlander speelt hoger op het veld en werd wel aangeboden op Neerpede, maar dat werd snel afgewimpeld.

Dat hij gratis op te halen is, speelde daarbij geen rol. Op zijn positie zitten ze met Verschaeren, Stroeykens, Ashimeru en Leoni al goed.

