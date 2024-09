Van een verrassing gesproken! Dit wordt de nieuwe kapitein van RSCA Futures: ex-speler Antwerp, Beerschot, KVM...

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De RSCA Futures hebben geen al te beste start gemaakt in de Challenger Pro League. Gisteren werd al bekend dat Milan Robberechts de rangen komt versterken en vandaag blijken ze ook een nieuwe, ervaren kapitein te hebben gevonden. Dat moet Joren Dom worden.

Dom was transfervrij nadat zijn contract bij OH Leuven niet werd verlengd. De middenvelder/rechtsback speelde eerder ook voor Beerschot, Antwerp, Dender en KV Mechelen. Bij Anderlecht zagen ze in hem nu een opportuniteit.

Hij legt vandaag medische testen af bij Anderlecht en kan een contract voor één seizoen tekenen, weet GvA. Dom, die afkomstig is uit Antwerpen, wordt in principe aangesteld als aanvoerder van de RSCA Futures.

Na een lange zoektocht naar een nieuwe club vond Dom uiteindelijk zijn plek bij Anderlecht. De ervaren speler wordt de ‘dispensatiespeler’ van de RSCA Futures, wat betekent dat hij, ondanks zijn leeftijd, een belangrijke rol zal spelen in het team van jonge talenten.

Dom brengt veel ervaring mee, wat van grote waarde kan zijn voor de ontwikkeling van de jeugdige spelers. De afgelopen twee seizoenen speelde Dom meer dan zestig wedstrijden op het hoogste niveau voor OH Leuven.

Daarvoor was hij jarenlang een vaste waarde bij Beerschot en Antwerp. Hoewel ook Almere City, dat momenteel onderaan de ranglijst van de Eredivisie bungelt, interesse toonde in Dom, koos hij ervoor om zijn loopbaan voort te zetten in België.