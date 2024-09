Bij Belgische tweedeklasser goochelen ze met miljoenenspelers alsof het niks is, nog eentje van 8,5 miljoen

Je bent een zusterclub van Manchester City of je bent het niet. Bij Lommel SK lopen spelers rond die zelfs bij de Belgische top niet te vinden zijn. Jeugdtalenten waar enorm veel geld voor betaald is. Zo is er weer eentje bijgekomen.

Nadat het Zalan Vancsa verhuurde met aankoopoptie aan KAA Gent had Lommel een vervanger nodig. Geen probleem zeiden ze bij de Football City Group en ze toverden Filip Stevanovic uit hun portefeuille. De 21-jarige Serviër tekende tot 2026. Vorig seizoen werd hij nog aan RKC Waalwijk verhuurd. City kocht de linksbuiten in 2021 voor 8,5 miljoen euro bij Partizan. De kern van Lommel is intussen meer dan 20 miljoen waard op Transfermarkt. Dat is meer dan de kernen van Dender, Beerschot en STVV. Lommel SK profiteert optimaal van zijn verbintenis met City, maar daar zouden ze ook graag zien dat de club op het hoogste niveau terecht komt. Hun grote talenten lopen wel in de kijker, maar ze denken er nog meer winst uit te halen als ze op het hoogste niveau spelen. Het is een business model als een ander...