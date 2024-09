Dus, hoe zit het met deze "agressieve" transferperiode? Jesper Fredberg kon niet al zijn beloftes nakomen, maar...

Jesper Fredberg had beloofd een "agressieve" transferperiode deze zomer en hij heeft er alles aan gedaan om deze belofte na te komen. Uiteindelijk mist er misschien een versterking, maar de Deen is er in ieder geval in geslaagd ervoor te zorgen dat Anderlecht niet zwakker uit de zomer komt.

Er zijn nog iets meer dan 24 uur over in deze transferperiode, maar we weten allemaal: voor de Europese clubs is het voorbij. De lijst moest deze nacht om middernacht worden ingediend, en elke versterking vanaf nu kan dus niet in Europa spelen. Iedereen op het hoofdkantoor van Neerpede bidt dus dat er geen onweerstaanbaar bod op tafel van Jesper Fredberg terechtkomt voordat de deadline is verstreken.

En dus kunnen we de balans opmaken van deze zomerse transferperiode: is het geslaagd of mislukt? Op financieel vlak, een eenvoudige balans: Anderlecht heeft voor 17,6 miljoen verkocht (Debast, Arnstad) en 6 spelers gekocht voor een totaal van... 3 miljoen. Alleen Jan-Carlo Simic kostte iets. Twee Rode Duivels, een ervaren Deense international, een Engels talent en Ludwig Augustinsson gratis: dat is indrukwekkend.

Geen concurrentie voor Coosemans, een riskante keuze

Colin Coosemans maakt een fantastische seizoensstart door, en Jesper Fredberg heeft er dus voor gekozen om geen concurrentie voor hem te halen. Een keuze die heeft geholpen om snel op andere dossiers te focussen.

Het probleem is dat Mads Kikkenborg, de nummer 2, nog niet echt heeft overtuigd. Hij zou dit seizoen wellicht een kans krijgen om dat te doen, in de beker of in een "kleine" competitiewedstrijd, maar Riemer zal vooral hopen dat er niets gebeurt met Coosemans... en dat hij zijn huidige niveau behoudt. Op dit moment lijkt Anderlecht op doel een beetje zwakker te zijn dan vorig seizoen.

De opvolging van Zeno Debast verzekerd?

Het eerste dossier van de zomer was het vervangen van Zeno Debast. Fredberg besloot om Jan-Carlo Simic (19 jaar) te kopen, wetende van het potentieel van de Serviër op het veld en bij doorverkoop. Simic is niet Debast: in de opbouw is hij veel minder sterk, maar zijn profiel is fysieker.

Debast was verdedigend niet onberispelijk; Simic is dat ook niet sinds zijn komst, maar hij is zeer dynamisch, fysiek aanwezig, en met Zanka en Vertonghen naast hem kan hij alleen maar beter worden. De Serviër lijkt een goede aanwinst te zijn.

Laten we het nu hebben over Mathias Jorgensen: "Zanka" zal vaker dan normaal moeten starten vanwege de fysieke gesteldheid van Jan Vertonghen. Hij haalt niet het niveau van de kapitein van paars-wit, maar zal meer betrokken zijn dan Gattoni. Zijn ervaring zal waardevol zijn in Europa en in de laatste fase van het kampioenschap. Al met al lijkt de centrale verdediging van Anderlecht niet zwakker te zijn dan vorig seizoen... als Vertonghen blessurevrij blijft.

Dendoncker versterkt het defensieve middenveld

Het vertrek van Thomas Delaney vereiste een behoefte aan spierkracht op het middenveld. Majeed Ashimeru zou waarschijnlijk basisspeler zijn in de ogen van Brian Riemer als zijn fysiek wat betrouwbaarder was, maar dit seizoen valt een speler op door zijn zeer zwakke niveau: Mats Rits. De speler die moet dienen als eerste aanspeelpunt en verdedigend werk in het midden doet, is momenteel compleet uit vorm.

Leander Dendoncker zal hoogstwaarschijnlijk dus komen om hem te vervangen, en met Dendoncker, Rits en Ashimeru is de 6-8 positie duidelijk goed bezet. De komst van Dendoncker is waarschijnlijk van korte termijn, maar het is een mooie zet. De inzet van de Rode Duivel zal ook Stroeykens, Leoni en Verschaeren moeten bevrijden, die geen excuses meer zullen hebben.

Christian Eriksen, de mislukking van de transfermarkt

We zullen misschien nooit weten (of niet voordat Fredberg er openlijk over spreekt) of Christian Eriksen inderdaad heel dicht bij RSC Anderlecht stond. Maar in de ogen van velen blijft hij de mislukking van deze zomerse transferperiode. Zoals eerder gezegd: Anderlecht heeft behoefte aan een creatieve middenvelder. Een echte, een pure.

Yari Verschaeren lijkt ver onder zijn niveau te spelen, Mario Stroeykens heeft een profiel dat heel anders is dan dat van een spelverdeler; zonder de komst van Eriksen heeft RSCA geen brein op het middenveld. Heeft Fredberg andere opties overwogen, of vond hij dat hij al genoeg creatieve middenvelders had? De realiteit was dat hij niet de centen had om zo'n duur profiel te halen.

Anderlecht sterker op de vleugels... wanneer Thorgan Hazard terugkeert

Het andere gebied dat versterkt moest worden, waren de vleugels. Zowel links als rechts. Francis Amuzu kampt met herhaalde blessures en zal waarschijnlijk nooit in staat zijn om het drukke schema van de club in de Europa League aan te kunnen met 8 competitiewedstrijden. Nilson Angulo heeft moeite om te bewijzen dat hij het niveau heeft om hem te vervangen.

Anders Dreyer blijft Anders Dreyer: in het spel is hij vaak eenvoudigweg nutteloos, en dit seizoen redden zijn statistieken hem niet (nog niet). Vorig seizoen durfde Riemer hem op de bank te zetten om zijn ego wakker te schudden. Deze keer lijkt het erop dat de Deen fysiek worstelt. Samuel Edozie moet eindelijk echte concurrentie bieden, zelfs als dit betekent dat Amuzu naar rechts verschuift.

Uiteindelijk, wanneer Thorgan Hazard terugkeert, zal Anderlecht echte concurrentie hebben van beide kanten en goed voorbereid zijn op de tweede helft van het seizoen. Het probleem is echter dat Hazard pas terugkomt als een groot deel van het Europese schema al is gespeeld. Riemer zal moeten hopen dat er niets gebeurt met Amuzu en dat Edozie zich snel aanpast.

Status Quo voorin

Men verwachtte niet echt een nieuwe spits bij RSC Anderlecht te zien arriveren. Kasper Dolberg is de onbetwiste nummer 1, Luis Vazquez begint aan een cruciaal seizoen om te bewijzen dat hij het niveau heeft om de aanvaller te zijn van de Sporting. Daarachter staat de jonge Robbie Ure die op de Europese lijst staat en men hoopt dat hij zijn onbetwistbare kwaliteiten in het A-team zal laten zien. Dus een status quo op de positie van spits.

De evaluatie van de transferperiode

Rekening houdend met de "prijs-kwaliteitverhouding" en het feit dat Jesper Fredberg waarschijnlijk te maken kreeg met meer beperkingen dan gehoopt, is het moeilijk om te spreken van een mislukte transferperiode voor Anderlecht op papier. Een teleurstellende transferperiode gezien de beloftes en namen die werden genoemd (Butez, Eriksen, Praet...), misschien.

Het is ook een gevaarlijk spel van balanceren: op verschillende posities zal alles afhangen van de fysieke gesteldheid van sommige spelers (Coosemans, Vertonghen, Amuzu, de vorm van Hazard bij zijn terugkeer). Al met al zou Jesper Fredberg een voorzichtige beoordeling van 7/10 kunnen ontvangen voor zijn zomerse transferperiode. Niet geweldig, niet verschrikkelijk...