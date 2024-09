Opvallende winst voor Belgische clubs, maar Europese toekomst staat op het spel

Morgen sluit de transferperiode in België, wat betekent dat er nog ruimte is voor last-minute transacties en mogelijke versterkingen of verkopen. Desondanks hebben de Belgische clubs al aanzienlijke winst geboekt.

Ondanks het beperkte transfergeweld in de grote competities, kan de Belgische Jupiler Pro League toch terugkijken op indrukwekkende verkoopcijfers afgelopen zomer. Volgens Het Nieuwsblad staat België op de 13e plaats wereldwijd wat betreft transfers. In totaal werd er door Belgische clubs deze zomer (voorlopig) voor 318 miljoen euro aan spelers verkocht, terwijl er slechts 96 miljoen euro werd uitgegeven aan nieuwe aankopen. Dit betekent dat de Belgische competitie maar liefst 222 miljoen euro winst heeft gemaakt. Van de 20 belangrijkste competities wereldwijd hebben alleen de Engelse Championship en de Jupiler Pro League een positieve balans, terwijl de meeste andere competities hun saldo negatief zagen uitvallen. Top 5 uitgaande transfers in Jupiler Pro League volgens Transfermarkt Igor Thiago (deze transfer werd al in de winter vastgelegd) Van: Club Brugge Naar: Brentford Bedrag: 33 miljoen euro Positie: Centrumspits © photonews Antonio Nusa Van: Club Brugge Naar: RB Leipzig Bedrag: 21 miljoen euro Positie: Linksbuiten © photonews Bilal El Khannous Van: KRC Genk Naar: Leicester City Bedrag: 20,50 miljoen euro Positie: Aanvallend middenvelder Mike Penders Van: KRC Genk Naar: Chelsea FC Bedrag: 20 miljoen euro Positie: Keeper © photonews George Ilenikhena Van: Antwerp Naar: AS Monaco Bedrag: 18,75 miljoen euro Positie: Centrumspits © photonews De transferperiode sluit in België morgen wat de kans groter maakt dat we nog veel sterkhouders zullen verliezen. Desondanks zal het positieve saldo van de Belgische competitie behouden blijven.