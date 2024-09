Done deal: KRC Genk troeft PSG af en heeft talentvolle winger beet

KRC Genk is van plan zich op de slotdag van de zomermercato nog te gaan versterken. Ook voor Jong Genk hebben ze alvast een topspeler in huis gehaald in de vorm van Djoully Nzoko. Dat toptalent komt over uit Finland.

Djoully Nzoko is de nieuwste aanwinst van KRC Genk, al lijkt de jongeling in eerste instantie te zullen gaan aansluiten bij Jong Genk. Dat hebben de Limburgers ondertussen ook officieel bekendgemaakt via de sociale media.

De 16-jarige Fin met roots in Congo gaat op die manier zijn eerste avontuur buiten Finland meemaken. Afgelopen winter werd hij nog door zijn team Inter Turku van de U19 naar de A-kern overgeheveld.

🌟 Say hello to 𝗗𝗷𝗼𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗡𝘇𝗼𝗸𝗼, our newest Jong Genk sensation. This dynamic winger is ready to make waves with his incredible skills. Djoully is set to shine! 💪⚽️💙 Let’s give him a warm welcome, Genkies.

Nu gaat hij de Finse competitie dus inruilen voor de Belgische, waar hij in eerste instantie zal uitkomen in de Challenger Pro League. De rechtsbuiten heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 400.000 euro.

Finse jeugdinternational

Welke transfersom er gemoeid is met de deal, is dan weer niet geweten. Hij tekende voor drie seizoenen bij Genk. De linksvoetige rechtsbuiten is polyvalent en heeft een kwieke dribbel in huis.

“KRC Genk is de ideale stap in mijn carrière. Technisch Coördinator bij Jong Genk, Stijn Haeldermans, heeft mij een indrukwekkende presentatie gegeven waarin hij de werking van de club heeft voorgesteld. Er is hier een mooi persoonlijk traject voor mij uitgestippeld. Ik was meteen overtuigd. Ik kan op dit moment nergens beter zitten dan hier”, klinkt het op de webstek van KRC Genk.