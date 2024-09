Done deal: staartploeg doet nog zeer belangrijke transfer in strijd tegen degradatie

STVV is teleurstellend aan het seizoen begonnen. Het pakte amper drie op achttien en staat daarmee voorlaatste in de stand. De coach werd al vervangen, maar in de laatste dagen werden er ook nog een aantal flinke deals gedaan.

Na Louis Patris versterkt nu ook Billal Brahimi de Truiense gelederen. Hij komt op huurbasis over van OGC Nice, maar in het contract zit ook een aankoopoptie verwerkt. De Frans-Algerijnse aanvaller zal voor acties en doelpunten moeten zorgen op Stayen. Het jeugdproduct van Middlesbrough heeft toch wel al wat ervaring op het hoogste niveau in de Ligue 1. Avondlijk bezoek op Stayen šŸ”¦šŸ¤©



Onze nieuwe nummer 7, Billal Brahimi šŸ‘‰ https://t.co/kezLJ8peir pic.twitter.com/RKPGrHG57u — STVV (@stvv) September 6, 2024 "In de eerste jaren van mijn carrière deed ik ritme op in de sterke Franse competitie. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Ik wil een onbetwiste basisspeler worden en de ploeg helpen dragen." Belangrijke rol bij STVV? "STVV is voor mij daarom de ideale bestemming. Bovendien loop ik er mijn landgenoot Zineddine Belaid tegen het lijf. Ik wil me zo snel mogelijk integreren en het verschil helpen maken op het veld", aldus Brahimi op de webstek van STVV. De winger is polyvalent genoeg om zoveel links als rechts zijn streng te trekken. Op die manier kan hij een belangrijke rol gaan krijgen bij De Kanaries.