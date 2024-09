OFFICIEEL: OH Leuven haalt Servische aanvaller binnen

OH Leuven heeft de komst van Stefan Mitrovic officieel bekend gemaakt. De Servische flankaanvaller komt over van Hellas Verona.

De Italiaanse club verhuurt de 22-jarige aanvaller voor één seizoen aan OHL. OH Leuven heeft ook een aankoopoptie bedongen op de flankaanvaller.

Mitrovic brak volledig door bij Rode Ster Belgrado. Met Belgrado veroverde hij twee landstitels en twee bekers.

In totaal maakte hij 9 doelpunten in 56 wedstrijden voor de Servische topclub. Hij kwam ook drie keer in actie voor de Servische nationale ploeg.

Tijdens de wintertransferperiode van vorig seizoen zette Mitrovic zijn eerste stappen op internationaal niveau door naar de Italiaanse club Hellas Verona te verhuizen. Bij Verona speelde hij tien wedstrijden in de Serie A.

OH Leuven staat momenteel op de zesde plaats in de Jupiler Pro League. De club is na zes wedstrijden nog steeds ongeslagen.