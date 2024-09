Thuis zitten is helemaal geen straf voor Yves Vanderhaeghe: "Met dank aan Anderlecht"

Yves Vanderhaeghe zit al tien maanden zonder ploeg. Het kriebelt enorm om weer aan de slag te gaan.

Financieel is alles in orde gekomen voor Yves Vanderhaeghe. Zowel de achterstallige centen van KV Oostende als die van zijn avontuur in Saoedi-Arabië kreeg hij wel degelijk op zijn rekening gestort.

“Ik heb wel bijna anderhalf jaar op mijn geld van Oostende en acht maanden op dat van Al-Faisaly moeten wachten”, vertelt de trainer aan de Krant van West-Vlaanderen.

Hij zit ondertussen maanden zonder inkomen. Hij informeerde wel al eens voor zijn pensioen. “Maar ik schrok danig: dat is zó modaal! Heb ik daarvoor 31 jaar vast in dienst met een bediendestatuut – 15 jaar als profvoetballer en 16 jaar als trainer – zoveel geld aan de staat afgedragen?”

Toch kan hij niet klagen, als je ziet in welke riante villa hij in Roeselare woont, inclusief tennisveld en zwembad. Zijn dochter Fien heeft zelfs op de bovenverdieping haal eigen vertrekken.

“Ik heb de villa 15 jaar geleden kunnen bouwen met de Assubel-pensioenpremie van bij Anderlecht, een behoorlijke som. Het was mijn keuze voor eigen comfort, ik had ook kunnen investeren in kleinere appartementen en die dan verhuren – ik had nu misschien níét meer moeten werken.”