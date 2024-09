Transfer van broer naar Club Brugge was omslagpunt: gewezen toptalent KRC Genk keert na periode bij Beerschot terug naar Belgische competitie

Kent u Sekou Diawara nog? Na een omzwerving in Italië en een uitleenbeurt aan Beerschot keert hij nu terug naar de Belgische competitie. Hij trekt nu naar Francs Borains.

Weet u nog in 2022? Racing Genk was duidelijk not amused met de transfer van Mamady Diawara naar Club Brugge omdat zijn broer Sekou toen poseerde in een truitje van blauw-zwart bij de deal van Mamady naar Jan Breydel.

Broer Sekou had de boodschap begrepen en besloot naar Udinese te vertrekken. Later werd hij al eens een halfjaar uitgeleend aan Beerschot. Nu probeert hij verder te timmeren aan de weg.

📄✅ Bienvenue à 𝗦𝗲𝗸𝗼𝘂 𝗗𝗶𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮 ! L'avant-centre, jeune international belge, ex Gand, Genk et Beerschot, arrive de l'@Udinese_1896.



— Royal Francs Borains (@FrancsBorains) September 6, 2024

En dat gaat de 20-jarige spits opnieuw in België doen, want hij trekt van het Italiaanse Udinese naar Francs Borains in de Challenger Pro League. En daar wil hij de komende jaren een stap vooruit gaan zetten.

Stappen vooruit proberen te zetten

"Na twee ingewikkelde seizoenen wil ik heel graag weer op het goede spoor komen en Francs Borains heeft besloten mij deze kans te bieden door mij te vertrouwen."

"Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen door de meeste wedstrijden te winnen. Ik hoop ook mijn vooruitgang voort te zetten en tegelijkertijd zoveel mogelijk speeltijd te verzamelen", aldus Diawara op de webstek van de club.