Bij Union zou Loïc Lapoussin eindelijk een oplossing gevonden kunnen hebben... maar de tijd dringt

Loïc Lapoussin is een van de spelers in onze competitie die nog geen oplossing hebben gevonden. Die zou eindelijk kunnen komen voor de Union-speler in het begin van september.

De situatie is betreurenswaardig, vooral als je de kwaliteit van de speler kent en de tekortkomingen ziet van Union sinds het begin van het seizoen. Maar Loïc Lapoussin (28 jaar) is deze zomer aan de kant gezet en maakt deel uit van de B-kern. Hij behoort tot de spelers van de Jupiler Pro League, samen met Arnaud Bodart, Kamal Sowah en anderen, die niet langer in de plannen van hun trainer voorkomen, maar nog geen uitweg hebben gevonden. Voor Lapoussin zou dat begin september kunnen veranderen, nu sommige mercato's nog open zijn, zij het niet voor lang. Een oplossing zou in Turkije gevonden kunnen worden. Loïc Lapoussin op weg naar Turkije? Volgens de woorden van Yağız Sabuncuoğlu, een Turkse journalist Sports Digitale, heeft Hatayspor een officieel bod uitgebracht op Lapoussin. Hoewel de details hiervan nog niet bekend zijn, zou Lapoussin de unieke kans krijgen om de impasse te verlaten waarin hij zich bevindt sinds de komst van Sébastien Pocognoli. In Turkije sluit de transfermarkt vrijdagavond om middernacht.