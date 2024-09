Rik De Mil doet boekje open over Westerlo en spreekt voor de eerste keer over ontslag: "Ze probeerden me te dwingen bepaalde spelers op te stellen"

Het ontslag van Rik De Mil bij Westerlo blijft een veelbesproken onderwerp in de voetbalwereld, met als hoogtepunt de controversiële wedstrijd tegen KRC Genk op 17 maart. Die wedstrijd, vaak omschreven als 'de match van de schande', leidde tot zijn ontslag. Voor het eerst spreekt De Mil daarover...

De Mil heeft het nog steeds niet helemaal kunnen verwerken. "Wat er die avond gebeurde, kon geen enkele coach ter wereld voorbereiden," vertelt De Mil bij de RTBF. "Het waren de spelers die op het veld de beslissing namen om de laatste minuten van de wedstrijd te neutraliseren."

"Het is compleet absurd om te denken dat een coach zou instrueren om de bal naar de tegenstander te spelen, zodat die hem weer teruggeeft." Dit verwijst naar het voorval waarbij spelers Joris Kayembe en Nicolas Madsen na de wedstrijd door de voetbalbond werden geschorst.

Volgens De Mil hadden de spelers zo hard gevochten om in de competitie te blijven dat ze, toen de druk eenmaal wegviel, onvoorstelbare en onacceptabele acties ondernamen. "We hadden één punt nodig om veilig te zijn, en toen de opluchting toesloeg, gebeurden er dingen die je in geen enkele wedstrijd wilt zien," legt hij uit. "Op dat moment sta je als coach machteloos."

De pijn van zijn ontslag is nog steeds voelbaar bij De Mil. "Dat ze mij hebben ontslagen voor wat er die avond gebeurde, kan ik menselijk gezien niet accepteren. Het was voor mij heel, heel moeilijk. Het voelde ontzettend onrechtvaardig."

De Mil uit ook kritiek op de morele waarden binnen Westerlo. "De ethiek van Westerlo? Die is niet dezelfde als die van mij," zegt hij. Hij gaat verder: "De club probeerde me te dwingen bepaalde spelers op te stellen, zoals de Kroatische spits Matija Frigan, die voor 5 miljoen was gekocht. Maar ik heb altijd geweigerd dat iemand zich met mijn opstellingen bemoeide. Mijn keuzes maakte ik altijd met een zuiver geweten, en ik had goede relaties met al mijn spelers, ook met degenen die niet speelden."

Uiteindelijk was zijn ontslag volgens De Mil een manier voor Westerlo om een signaal naar de buitenwereld te sturen en puntenverlies te voorkomen. "Ze gebruikten mijn ontslag als een excuus. Als het echt om ethische waarden gaat, dan waren dat niet de waarden die ik hooghoud."