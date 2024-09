Felice Mazzu heeft niet mis te verstane boodschap voor STVV-fans

Felice Mazzu zal zondag zijn eerste wedstrijd als coach van STVV op de bank zitten. Hij doet een oproep aan de fans.

Felice Mazzu pakte bij STVV over tijdens de interlandbreak. Deze zondag zal hij tegen OH Leuven voor de eerste keer op de bank zitten als nieuwe coach bij de Truienaars.

Er werden al 6.000 tickets verkocht, wat meer is dan in de eerdere wedstrijden dit seizoen. Maar dat is logisch volgens Mazzu. "Ze zijn curieus", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Ze willen zien welke elf op het veld staan, dat is ook voor jullie nog een verrassing. Zelfs voor de spelers, want we trainen zaterdag nog. Maar ik heb wel mijn ploeg in mijn hoofd", gaat hij verder.

Hij doet ook een duidelijke oproep aan de fans. "De mensen willen natuurlijk een enthousiast elftal zien, maar ik hoop ook op positiviteit vanuit de fans. We hebben hun positieve vibe nodig tegen OH Leuven."

Tegen Leuven gaat STVV op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Momenteel staat de club voorlaatste in de stand, met drie punten na zes speeldagen.