Marc Degryse maakt vergelijking met Antwerp: "Dat heeft Anderlecht te weinig"

RSC Anderlecht blijft het moeilijk hebben om goed voetbal te brengen. Een groot contrast met Royal Antwerp FC.

De topwedstrijd tussen Royal Antwerp FC en Union SG zorgde zondagmiddag weer voor het nodige spektakel. Ook Marc Degryse heeft duidelijk genoten.

“Als ik dit seizoen naar Antwerp kijk, ben ik nooit ontgoocheld. Ik krijg altijd goed voetbal te zien, met uitzondering misschien van de tweede helft thuis tegen KV Mechelen”, vertelt de analist in Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse haalt Jonas De Roeck het maximum uit zijn kern. “Janssen was tegen Union alweer oersterk, met in steun zijn landgenoot Chery. Dát is wél iemand met een prima traptechniek. Getuige daarvan zijn doelpunt. De linker van Chery is topkwaliteit.”

Naast zaken als sprintjes trekken en veel druk kunnen zetten heeft elke ploeg in de Jupiler Pro League volgens Degryse twee of drie spelers nodig met een heel goede traptechniek.

“Zulke jongens kunnen het verschil maken. Anderlecht heeft dat te weinig. Antwerp bezit Chery, maar ook Ondreijka. Hoe meer ik die zie spelen, hoe meer ik het heb voor hem. Hij loopt heel slim tussen de linies, leest het voetbal goed, en kan spelers in scoringspositie brengen, zoals met zijn assists tegen Union.”