Théo Leoni zweert dat Leander Dendoncker een cruciale rol gaat spelen bij Anderlecht en legt uit waarom

Ze hebben behoorlijk wat kopzorgen bij Anderlecht, maar de terugkeer van Leander Dendoncker is wel iets dat door iedereen toegejuicht wordt. Zijn ploegmaats vormen daar geen uitzondering op.

Omdat er bij Anderlecht ook qua creativiteit ruimte voor beterschap is, is er hier en daar twijfel of de terugkeer van Dendoncker nu wel exact is wat de ploeg nodig heeft. Théo Leoni heeft een eerste keer met Dendoncker samen kunnen voetballen in het eerste elftal en is er wél van overtuigd dat de ex-speler van Wolves het niveau de hoogte in zal jagen.

"Het was heel leuk om met Leander samen te spelen. Hij straalt veel vertrouwen uit, hij stelt je gerust. Hij is heel comfortabel aan de bal. Ook in de duels staat hij zijn mannetje, hij bewaart altijd zijn kalmte." De combinatie van al die dingen zal zorgen voor een meerwaarde bij Anderlecht, zweert Leoni. "Hij gaat ons veel bijbrengen."

Dendoncker één en al rust

Dendoncker is als persoon én als voetballer één en al rust. Het is opvallend dat het net dagene is dat de vijf jaar jongere Leoni zo bevalt. "Er zit veel beheersing en rust in zijn spel. Ik voel me goed in zijn buurt op het veld. Hij communiceert goed, hij praat veel. Hij moedigt ons aan, hij geeft ons vertrouwen. Hij wil dat we voor elkaar vechten."

Met zijn komst zal het wel nodig zijn om één en ander te finetunen op het middenveld. "We moeten nog werken aan automatismen, maar je zag tegen Westerlo toch dat we al veel ballen hebben gerecupereerd. In de duels zat het ook goed. Als je vertrouwen hebt in de verdedigende middenvelder achter jou, kan je je vrijspelen, wegdraaien en van die dingen."

Andere Anderlecht-middenvelders kunnen offensief denken

In principe zouden de andere middenvelders meer op het aanvallende gedeelte moeten kunnen focussen en dat is geen overbodige luxe. "Ik ben zeker dat hij ons gaat helpen", besluit Leoni over Dendoncker.