Verhaeghe doet uitspraak over Mannaert die ze bij voetbalbond niet graag zullen horen

Het loopt niet goed bij de Belgische voetbalbond. Het is afwachten of Vincent Mannaert de reddende engel wil spelen in dit verhaal.

De voetbalbond zit momenteel zonder CEO en het contract van de sportief directeur wordt eind dit jaar niet verlengd. Er zijn twijfels over de bondscoach en financieel zit de organisatie in moeilijk vaarwater.

“Ik wil niet als een oude man overkomen en zeggen dat het vroeger allemaal beter was, maar ik was blij dat ik destijds de voetbalbond kon achterlaten met de nieuwe governance-structuur die ervoor moest zorgen dat dit zich niet meer zou voordoen…”, zegt Bart Verhaeghe aan Het Laatste Nieuws.

De cultuur van veel geld uitgeven en veel kosten maken wist Verhaeghe naar eigen zeggen met Mehdi Bayat en de toenmalige voorzitter Gérard Linard recht te trekken. De redenen waarom het nu weer fout loopt zijn duidelijk voor Verhaeghe.

“Met pijn in het hart lees ik hoe de federatie nu opnieuw in zo'n financieel fiasco is beland. Als je om de twee jaar een groot toernooi hebt, mag dat eigenlijk niet. Maar ik vrees dat de payroll wat zwaar is geweest en dat er te veel geld is uitgegeven aan de infrastructuur.”

Vincent Mannaert zou de man zijn om de nieuwe CEO te worden. “Kent Vincent iets van voetbal? Ja. Kan Vincent een bedrijf runnen? Ja. Mocht de voetbalbond me bellen om mijn advies, dan zal ik dat geven. Ik weet overigens niet of Vincent het wel zelf wil. Ik moei me niet in dat verhaal.”