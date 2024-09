Arsenal, Liverpool, Real Betis, Marseille, Ajax én Wolfsburg! 'Europese clubs staan letterlijk in de rij voor jeugdproduct van Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge lanceerde de voorbije seizoenen enkele jeugdproducten met succes in de A-ploeg. En daar lijkt blauw-zwart nu ook financieel de vruchten van te plukken.

Charles De Ketelaere is momenteel dé exponent van de blauw-zwarte jeugdwerking. AC Milan betaalde 36,5 miljoen euro aan Club Brugge om de aanvaller los te weken. Ondertussen voetbalt de 19-voudig Rode Duivel bij Atalanta BC.

Al heeft de landskampioen nog enkele ruwe diamanten uit de eigen jeugdopleiding rondlopen in het Jan Breydelstadion. De interesse in Maxim De Cuyper was reeds gekend, maar ook Kyriani Sabbe kan rekenen op de nodige interesse.

Het Nieuwsblad weet dat de naam van de 19-jarige rechtsachter op het verlanglijstje prijkt van tal van Europese topclubs. Onder meer Arsenal FC, Liverpool FC, Real Betis, Olympique Marseille, AFC Ajax en VfL Wolfsburg willen hem graag binnenhalen.

Club Brugge is echter niet van plan om Sabbe zomaar te laten vertrekken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op een slordige vijf miljoen euro, maar voor dat bedrag is hij sowieso niét op te pikken.

Al wil blauw-zwart vooreerst zijn contract verlengen. De huidige overeenkomst van Sabbe loopt tot medio 2026. Die duur is iets té riskant als het gekend is dat half Europa op vinkenslag ligt.