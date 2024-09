Een voormalige ster van de Pro League die Ivan Leko erg goed kent, lijkt zijn comeback te gaan maken bij PSV

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Perisic zit nog steeds zonder club nadat zijn contract bij Hajduk Splits afliep. Maar zijn situatie staat op het punt om te veranderen.

De transfer had alle schijn van een mooi verhaal: in januari werd Ivan Perisic door Tottenham uitgeleend aan Hajduk Split. De Kroatische aanvaller zou bij de club waar hij werd opgeleid een nieuwe start maken na een kruisbandblessure, voor een symbolisch salaris van één euro per maand.

Deze zomer werd Perisic zelfs definitief overgenomen door Hajduk. Maar het verhaal liep spaak. Conflicten met de vurige trainer Gennaro Gattuso verminderden zijn speeltijd aanzienlijk en maakten zijn situatie onhoudbaar. Perisic verbrak daarom zijn contract eind augustus.

Sindsdien hebben meerdere Europese clubs geprobeerd hem weer op te pikken, zonder succes. Er werd zelfs even gespeculeerd of de aanwezigheid van Ivan Leko bij Standard ertoe kon leiden dat hij zijn carrière op Sclessin zou voortzetten. De winger kent Ivan Leko ook erg goed.

Maar Ivan Perisic lijkt steeds dichter bij PSV te komen. Volgens Fabrizio Romano werkt PSV aan een deal met de 35-jarige aanvaller. Er zouden belangrijke gesprekken gaande zijn op dit moment.