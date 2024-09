Hendrik Van Crombrugge doet heel opvallende uitspraak over Anderlecht-speler: "Intrinsiek de beste waar ik mee speelde"

Bij Anderlecht en Genk staan er vanavond twee doelmannen onder de lat die vorig seizoen nog een bijrol vertolkten. Hendrik Van Crombrugge was trouwens eerder de nummer 1 bij Anderlecht en werkte er nog samen met Colin Coosemans, die nu de eerste keuze is bij paars-wit.

Van Crombrugge heeft Mike Penders uit doel verdreven en Coosemans heeft bij Anderlecht amper concurrentie. "De dingen kunnen snel veranderen. Een held vandaag kan volgende week een nul zijn. Of omgekeerd...", aldus Van Crombrugge bij Sudpresse.

"Dat is het geval bij Colin, die altijd zichzelf is gebleven ondanks de moeilijke momenten die hij heeft doorgemaakt. Hij had niet bij Anderlecht getekend om derde keeper te worden. Zijn verdienste is dat hij is blijven werken en zich altijd heeft bekommerd om het team en de club."

Van Crombrugge is dan ook niet verbaasd dat hij vandaag de onbetwiste titularis is. "Dat hij speelt, verbaast me totaal niet, maar dat Anderlecht geen nieuwe keeper heeft aangetrokken, wel!"

"Ik dacht dat Sporting een onbetwistbare nummer 1 zou binnenhalen, zoals Butez, of een andere keeper van het niveau van Coosemans, die met hem kon concurreren. Maar ik herhaal, ik ben heel blij voor Colin dat Anderlecht dat niet heeft gedaan."

Van Crombrugge en Coosemans hadden een goeie band bij Anderlecht. "Hij is een prettig persoon in de kleedkamer, met wie je gesprekken kunt voeren die verder gaan dan alleen voetbal. Hij heeft gespeeld bij Brugge, Gent, Anderlecht en topseizoenen gedraaid bij Mechelen. Op intrinsiek vlak is hij de meest getalenteerde keeper die ik heb meegemaakt."