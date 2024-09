Nieuwkomer van OH Leuven verrast: "Hij vroeg hoelang het vliegen was naar Westerlo"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België is een klein land. Sommige nieuwkomers moeten duidelijk nog wennen aan het feit dat uitwedstrijden nooit een echt verre reis zijn.

De transfermarkt is voorbij, de eerste balansen kunnen worden opgemaakt. Gyorgy Csepregi, de technisch directeur van OHL, deed dit via de officiële kanalen van zijn club. Hij lijkt tevreden te zijn over het verrichte werk.

"Ik denk dat veel clubs in de eerste klasse jaloers zouden zijn op onze bank en onze kern. Ik ben zeer tevreden over de transfers die we hebben gedaan, omdat alle profielen zijn ingevuld", zegt hij.

Na een moeilijk seizoen waarin net de play-downs vermeden werden, heeft Leuven zich kunnen versterken. "We moeten minstens bij de eerste acht eindigen. Als alles goed gaat, kunnen we zelfs verrassen."

Tukuma Ominami, het nieuwe wapen van Leuven

Hiervoor kan Oscar Garcia onder andere rekenen op Tukuma Ominami, een Japanse international die zijn eerste ervaring in Europa zal beleven, hij kwam eind augustus op huurbasis aan. "Hij kwam op een woensdag of donderdag aan en op zaterdag speelden we tegen Westerlo", herinnert Csepregi zich.

De nieuwe aanwinst deed het personeel goed lachen voor deze wedstrijd. "Hij vroeg hoelang de vlucht duurde om naar Westerlo te gaan. Hij wist nog niet helemaal waar hij was beland. Toch heeft hij al een fantastische indruk achtergelaten."