Scorende Duivels meteen blikvangers in eerste twee wedstrijden van vernieuwde Champions League

Deze week start de vernieuwde Champions League. Vandaag stonden er al twee wedstrijden op het programma om 18:45, met enkele Rode Duivels in actie.

Aston Villa begon zijn campagne op het veld van Young Boys. Amadou Onana speelde de volle 90 minuten terwijl Youri Tielemans werd gewisseld in de 87ste minuut.

Na 27 minuten opende Aston Villa de score met een doelpunt van Belgische makelij. Youri Tielemans kreeg de bal na een hoekschop buiten de zestien meter en plaatste deze met een fraai schot in het doel.nog in de eerste helft verdubbelde Ramsey de score voor Villa. Voor het einde van de wedstrijd zorgde Amado Onana met een laag schot van afstand voor het derde doelpunt.

Voor Tielemans was dit zijn tweede doelpunt ooit in de Champions League, en voor de 'Villans' was het hun eerste Europese doelpunt sinds 1983 op het grote toneel.

De Engelse club begint dus perfect aan hun Champions League-campagne met een 0-3 overwinning op de Young Boys. De volgende wedstrijd van de Villans in deze competitie zal tegen Bayern München zijn in Villa Park, op 2 oktober.

Ook PSV speelde vanavond op het veld van Juventus. In Turijn verloren de Eindhovenaars pijnlijk met 3-1. Johan Bakayoko speelde de hele wedstrijd.