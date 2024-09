Arm, arm België: 'Dit is de héél pijnlijke én echte reden voor het afhaken van Vincent Mannaert als technisch directeur bij de Belgische voetbalbond'

Vincent Mannaert zal niét de nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond worden. Nochtans leek de tweede poging wel de goede poging.

Vincent Mannaert is opnieuw afgehaakt als kandidaat om als technisch directeur aan de slag te gaan bij de Belgische voetbalbond. En deze keer is het een definitief afhaken.

Mannaert liet enkele weken geleden al eerste keer weten dat hij geen zin had om de uitdaging aan te gaan. De reden: de voormalige CEO van Club Brugge had geen zin om te rapporteren aan Piet Vandendriessche.

© photonews

Laatstgenoemde is ondertussen niet langer actief als CEO van de KBVB. De weg voor Mannaert - en de steun was er zeker en vast - lag helemaal open. Al is het extra pijnlijk hoe het deze keer gelopen is.

Het Laatste Nieuws weet dat de Franse amateurvoetbalvleugel van de voetbalbond roet in het eten heeft gestrooid. Volgens de afgevaardigden kenden ze Mannaert te oppervlakking als CEO van Club Brugge.

Waarom haakt Vincent Mannaert af als kandidaat-technisch directeur bij de KBVB?

Meer zelfs: één bestuurslid wist zelfs helemaal niet wie Mannaert was of wat hij had verwezenlijkt bij blauw-zwart. Mannaert hield dan ook logischerwijs de eer aan zichzelf...