Union SG zit met zeer lastig probleem, coach Pocognoli geeft meer uitleg

Union SG zit niet goed in de flow. De Brusselaars staan na zeven speeldagen pas op de 11e plaats in het klassement, enkele maanden nadat de club weer naast de titel greep.

Union verloor deze zomer heel wat kwaliteit door Gustaf Nilsson, Cameron Puertas en Mohamed Amoura te verkopen. Er kwam wel wat in de plaats, maar het moet nog beter.

Maar de club kampt nog met een zeer lastig probleem. Op 18 augustus scoorde de Brusselaars voor de laatste keer een doelpunt, tegen Charleroi.

Ondertussen kon Union al drie competitiewedstrijden geen goal meer maken. Coach Sébastien Pocognoli weet dat zijn ploeg nu vooral rustig moet blijven.

"We moeten blijven werken, de spelers gemotiveerd houden. We moeten rustig blijven en we hopen dat de automatismen voorin snel zullen volgen. We hebben onze goede momenten gehad. We creëren wel goede mogelijkheden rond de zestienmeter, maar de afwerking op doel moet beter", vertelde hij.