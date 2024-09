En nu een nieuwe coach vinden: Jesper Fredberg laat zich uit over de zoektocht naar een waardige vervanger voor Riemer

Brian Riemer werd donderdagvoormiddag ontslagen als coach bij Anderlecht. De club zal nu op zoek moeten gaan naar een vervanger, al kan dat nog wel even duren...

Het kon niet blijven duren: Brian Riemer werd op donderdag ontslagen als coach van Anderlecht. De buitenwereld dacht dat hij dit weekend gewoon nog op de bank zou zitten voor de wedstrijd tegen Charleroi, maar die kans kreeg hij niet meer.

Nu moeten ze bij paars-wit op zoek gaan naar een waardige vervanger voor de Deen, die sinds december 2022 aan het roer stond bij Anderlecht. Voor Jesper Fredberg is er in ieder geval geen haast bij.

"Je moet de timing respecteren", opent Fredberg bij Het Laatste Nieuws. "De keuze is pas vanmorgen gemaakt. We gaan gesprekken voeren, en dan volgt een hele procedure om de juiste coach voor Anderlecht te vinden."

"Brian was destijds de perfecte coach voor ons, om ons op dit niveau te krijgen. We staan veel verder dan twee jaar geleden. Nu willen we nóg verder", erkent hij wel het goede werk dat Riemer geleverd heeft.

"En we kijken naar wie er interessant is. Alles is mogelijk, een vrije coach of iemand bij een andere club. Het juiste profiel is het belangrijkste, dan ben ik altijd bereid te onderhandelen. We gaan niet iemand pakken om iemand te hebben, we gaan onze tijd nemen", besluit de CEO Sport van paars-wit.