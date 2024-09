"We gaan er nog veel genot van hebben", Toby Alderweireld heeft bijzonder mooie woorden over Dennis Praet

Dennis Praet besloot deze zomer om bij Antwerp te tekenen. Afgelopen weekend maakte hij zijn eerste minuten voor The Great Old. Volgens Toby Alderweireld zal de club nog veel plezier beleven aan hem.

Er was deze zomer heel wat te doen om Dennis Praet. Anderlecht leek te flirten met zijn voormalige middenvelder, die zijn zinnen had gezet op een terugkeer naar Italië.

Maar die kwam er uiteindelijk niet. Antwerp zag zijn kans en kon Praet een tweejarig contract laten tekenen. Afgelopen weekend mocht hij invallen tegen Union SG en maakte hij zo zijn eerste minuten in het rood-wit.

Kapitein Toby Alderweireld heeft al mooie woorden voor de nieuwe aanwinst. "Ik hoop dat hij heel belangrijk kan worden. Je ziet meteen op training dat hij heel veel kwaliteiten heeft, nu is het kwestie van wedstrijdfit worden. Dan is zo’n wedstrijd ideaal om in te vallen."

"Het is een jongen die we al kennen, hij is moedwillig, wil werken en beter worden. Ik hoop dat hij kan laten zien wat hij in zijn mars heeft", gaat hij verder.

Nadat hij in 2016 vertrok bij Anderlecht ging hij aan de slag bij Sampdoria in Italië. Drie jaar later trok hij naar Leicester City dat hem tussendoor nog uitleende aan Torino. Nadat zijn contract in Engeland afliep moest hij op zoek naar een nieuwe club.

Zijn ervaring zal ongetwijfeld van grote waarde zijn voor het Antwerpse middenveld. "Ik ben heel blij dat Dennis hier is, we gaan er nog veel genot van hebben", besluit Alderweireld.