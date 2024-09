Rik De Mil laat zien wat een people manager hij wel niet is: "Echte toppers kunnen zulke gesprekken aan"

Charleroi trekt vanavond naar Anderlecht. De twee ploegen hebben hetzelfde aantal punten, maar het spel dat de Carolo's presenteren moet bij paars-wit niet al te veel vertrouwen inboezemen. Met dank aan Rik De Mil, die de spelers weer op niveau kreeg.

Vorig seizoen vocht Charleroi tegen degradatie en die opdracht rondde De Mil met succes af. Dit seizoen ligt de lat hoger en ook daar is hij intussen werk van aan het maken. Met spelers die er weer in geloven. Zoals Daan Heymans, die intussen topschutter is.

Hoe De Mil dat deed? Door de juiste people-skills aan de dag te leggen. "Door gericht te luisteren naar wat spelers te vertellen hebben. Luisteren is soms het moeilijkste wat er is voor een coach, omdat je meestal heel dominant bent", vertelt hij in HLN.

"Je praat constant. Op training, in meetings, in de kleedkamer... Net daarom is het belangrijk dat spelers één op één in je bureau dúrven praten. Daarnaast moet je ook eerlijk tegen ze durven zijn. Zeggen waar het op staat. Wat hun werkpunten zijn of wat de reden is waarom iemand niet speelt. Daan Heymans is trouwens een zeer mooi voorbeeld."

Heymans was vorig seizoen een schim van zichzelf en was zelfs geen onbetwist titularis. "Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik Daan altijd een ongelooflijke goede voetballer heb gevonden, met een enorm potentieel. Daan weet het doel staan. Maar vorig jaar ging hij met z'n lichaamstaal niet alleen mee in de negatieve sfeer en de mindere resultaten, hij ging ook de strijd aan met de supporters."

"Ik ben daar in ons eerste gesprek vrij direct over geweest. 'Het heeft niets met de fans te maken, Daan. Wel met jou.' En dan zie je zijn klasse bovenkomen. Echte toppers, die kunnen zulke gesprekken aan. Tegen hen kan je zeggen wat je denkt."