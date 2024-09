Kristoffer Olsson, ex-speler van Anderlecht, komt van heel ver: "Ik was halfdood"

Kristoffer Olsson ontsnapte in februari aan de dood. De Zweed lijdt aan een zeldzame hersenziekte en werd net op tijd behandeld.

Op 20 februari werd Kristoffer Olsson bewusteloos gevonden bij hem thuis. Gelukkig werd de voormalige middenvelder van RSC Anderlecht op tijd behandeld; artsen ontdekten toen een zeldzame hersenziekte die de bloedvaten aantast.

Sindsdien is Olsson weer thuis, heeft hij het vermogen om te praten en kreeg hij zijn motorische functies terug. Hij heeft goede hoop om zijn voetbalcarrière voort te zetten, aangezien hij nog steeds onder contract staat bij Mijdtylland tot 2026 en daar een belangrijke speler was sinds zijn terugkeer uit Anderlecht.

Kristoffer Olsson gaf zijn eerste interview sinds hij in augustus thuis was teruggekeerd. "Ik begin pas recent te beseffen wat ik heb meegemaakt", bekent de Zweedse middenvelder aan SVT Sports.

Het is geen droom of nachtmerrie, het is de realiteit, ik heb het meegemaakt

"Ik kon nauwelijks bewegen, nauwelijks praten... Het was alsof ik half dood was. Er zijn zelfs weken die ik me niet herinner", onthult Olsson. "Nu is het niet langer surrealistisch, ik begrijp het volledig. Je kunt vreselijke dingen meemaken in het leven en erdoorheen komen. Het is geen droom of nachtmerrie, het is de realiteit, ik heb het meegemaakt".

Het is nu afwachten of Kristoffer Olsson, die slechts 29 jaar oud is, weer op het veld zal kunnen staan, hij heeft 47 interlands voor Zweden gespeeld en speelde 48 keer voor Anderlecht. "Het is realistisch om te geloven, 100%. Het zal tijd kosten. Of het nu zes maanden, een jaar of twee duurt voordat ik terug ben waar ik was, dat is hoe het gaat", verzekert hij.

"Maar zodra ik daar ben, weet ik absoluut zeker dat ik beter dan ooit zal zijn. Wat ik heb meegemaakt maakt me sterker en ik hou weer van voetballen".