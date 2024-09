Ook inval bij Thorsten Theys in fraudedossier van KV Oostende

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdagmorgen was er een inval in het stadion van KV Oostende. Ondertussen lekken meer details over de actie uit.

De gerechtelijke politie deed een inval in het stadion van KV Diksmuide-Oostende. Ook aan het trainingscomplex daagden agenten op, maar omdat KVDO geen profclub meer is, was daar bijna niemand aanwezig. De speurders namen volgens Het Nieuwsblad alle resterende boekhouding van KV Oostende mee. Alles wat van voor het faillissement van de club dateerde werd meegenomen. Maar het bleef niet bij die twee plekken. Ook enkele privépersonen kregen de speurders over de vloer. Dat was volgens de krant het geval bij Thorsten Theys, de voormalige COO van KV Oostende. Hij is op dit moment als CEO van Beerschot aan de slag en moest al zijn afspraken voor dinsdag afzeggen. Bij alle privépersonen werd de gsm, computers en elektronica in beslag genomen om uit te lezen. Theys werd ook verhoord. De inval zou te maken hebben met een onderzoek naar fraude en schriftvervalsing door de vroegere Amerikaanse eigenaars van de club. Dat onderzoek is al maanden bezig. Na het faillissement liepen de claims van schuldeisers op tot zo’n 31 miljoen euro.