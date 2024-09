Antwerpse derby door laten gaan of niet? Bart De Wever moet knoop doorhakken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op zondag staat de Antwerpse derby gepland. Beerscnot speelt dan op verplaatsing tegen Antwerp. Na dreigementen van de bezoekende fans, zal er een overleg komen tussen Antwerpse sportschepen Peter Wouters en burgmeester Bart De Wever.

De Antwerpse derby wordt zondag voor het eerst in langere tijd nog eens in in de Jupiler Pro League gespeeld. De zenuwen staan al serieus gespannen.

Bij Beerschot loopt het echt niet goed momenteel: de Kielse Ratten behaalden slechts één punt na acht competitiewedstrijden. Wat er club er echt niet bij wil is een zware nederlaag in de derby.

Dat hebben de fans al duidelijk gemaakt. Afgelopen weekend, na de 0-3 nederlaag tegen STVV, gingen enkele supporters al richting de mixed-zone om de spelers te waarschuwen.

In een onderhoud met de erevoorzitter en de CEO, werd er gedreigd dat de wedstrijd niet zou uitgespeeld worden. Nu zullen Antwerpse sportschepen Peter Wouters en burgemeester Bart De Wever aan tafel zitten.

Zij zullen een gemaakt politierapport bekijken en beslissen of er extra stappen genomen moeten worden. Volgens Het Laatste Nieuws kan De Wever beslissen om geen uitfans toe te laten of de wedstrijd zelfs niet door te laten gaan.