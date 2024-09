Nieuwe cultheld van KAA Gent spiegelt zich aan Engelse topspits: "Ik drink ook voor iedere wedstrijd een RedBull"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent lijkt een nieuwe cultheld te hebben gevonden. Max Dean is de verpersoonlijking van emotie op het veld. En hij haalt de mosterd bij een absolute topspits.

Max Dean zoog alle aandacht naar zich toe tijdens de topper tussen Club Brugge en KAA Gent. De 20-jarige Engelse aanvaller ging zijn doelpunt vieren voor… de blauw-zwarte spionkop.

Met andere woorden: de Gentse fans hebben hun nieuwe cultheld gevonden. We moeten zelf ook toegeven dat Dean doet denken aan de typische Engelse straatvoetballer. En die vergelijking is héél positief bedoeld.

© photonews

"Ik wil geen doorsnee voetballer zijn die een doelpunt wil maken en wil winnen", lacht Dean. "Het is mijn doel om de fans een leuke tijd te bezorgen. Die viering? Voetbal is emotie. Ik vier zoals ik dat wil, hé." (lacht)

Dean droomt er dan ook van om op een dag in de Premier League te voetballen. Zijn idool: Jamie Vardy. "Ik probeer me te spiegelen aan de aanvaller van Leicester City", besluit de spits van De Buffalo's in Het Laatste Nieuws. "Ik drink zelf ook voor iedere wedstrijd een RedBull."