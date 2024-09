Transfernieuws en Transfergeruchten 26/09: Coosemans - Butez

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Coosemans - Butez

Coosemans spreekt klare taal over komst van Jean Butez bij Anderlecht

Colin Coosemans is de nummer één in doel bij RSC Anderlecht. Het is uitkijken of dat ook na de wintermercato zo zal zijn. (Lees meer)