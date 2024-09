Dennis Eckert Ayensa is bij Standard gekomen met ambitie: "Met dit team is het mogelijk om het allerhoogste te halen"

Dennis Eckert Ayensa is met ambitie bij Standard beland. De Duitse doelpuntenmaker is vastberaden om met de Rouches te antwoorden na een mislukte periode bij Union.

Dennis Eckert Ayensa speelde vorige week voor het eerst in het shirt van Standard tegen zijn oude club, Union Saint-Gilloise. Hij vond zijn debuut dan ook heel speciaal.

"Het was heel speciaal om voor de eerste keer het Standard-shirt te dragen tegen mijn voormalige teamgenoten. Mijn vrouw en ik hebben een heel bijzondere dag beleefd," zei de aanvaller tijdens de persconferentie.

Het was pas op het einde van de transferperiode dat de Duitse spits zich bij de Standard voegde. "Drie andere teams uit de competitie hadden interesse. Ik zou aanvankelijk in het buitenland tekenen, maar de transfer ging niet door omdat de eigenaar drie clubs had en hij geen geld wilde vrijmaken ondanks de overeenkomst met Union en mij."

"Ik keerde terug naar de training van Union en het was moeilijk, ze hadden een andere spits aangetrokken. Ik sprak met het bestuur, die zeiden dat we konden praten als er iets zou gebeuren. Ik vertelde hen dat als ik in België zou blijven, het was om te tekenen bij een grote club met ambities. Standard informeerde op de laatste dag van de transferperiode en ik aarzelde niet. De club heeft ambitie en ik ook."

De 27-jarige aanvaller heeft net de Champions Play-offs gespeeld met Union en is vastbesloten om Standard te helpen deze fase opnieuw te bereiken. Hij gelooft dat het mogelijk is om Play-off1 te behalen met het jonge team dat de club heeft, aangevuld met enkele ervaren spelers. Hoewel het een uitdaging zal zijn, is hij ervan overtuigd dat ze elke wedstrijd als een finale moeten benaderen.