Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij Standard: Ivan Leko geeft meer uitleg en vertelt waarom hij Ngoy bij de rust wisselde

Standard heeft zaterdag verloren van Westerlo met 1-2. Op het wedstrijdblad was Viktor Djukanovic de opvallende afwezige, coach Ivan Leko gaf meer uitleg.

Standard leed zaterdag zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen KVC Westerlo. De teleurstelling was enorm bij de spelers, die vonden dat ze meer verdienden.

De Rouches creëerden de betere kansen, wat dit seizoen niet de gewoonte is. Toch konden ze, op een strafschop na, niet scoren.

Viktor Djukanovic was de opvallende afwezige op het wedstrijdblad. Na afloop was er meer info: coach Ivan Leko sprak over een probleem aan de enkel.

Verder was er ook iets aan de hand met Nathan Ngoy. Hij werd na de rust gewisseld, maar ook hier was een reden voor. Hij zou ook geblesseerd zijn.

Ivan Leko zei op zijn persconferentie dat Ngoy zich voor de wedstrijd al niet erg goed voelde. Hopelijk vallen de blessures van beide spelers mee, want Standard zal zijn beste spelers nodig hebben voor de clash tegen Anderlecht komend weekend.