Thomas Chatelle ziet ingreep van Thorsten Fink tot ommekeer zorgen: "Dat getuigt van lef"

KRC Genk heeft zaterdag opnieuw drie belangrijke punten gepakt. De Limburgers wonnen in het slot met 2-1 van KV Mechelen.

In de tweede helft toonde coach Thorsten Fink lef met enkele gedurfde wissels. “Winnen zonder goed te spelen is ook een kunst", stelde analist van Het Belang van Limburg Thomas Chatelle vast.

De nieuwe invallers zorgden voor een frisse dynamiek op het veld en gaven Genk de energie die het nodig had. De supersub Oh speelde een cruciale rol in de overwinning, hij forceerde niet alleen een strafschop, maar scoorde die ook. Hij was tevens de man die KRC Genk in het slot de overwinning schonk.

Fink bewees ook dat hij niet bang is om in te grijpen als het spel niet loopt. Hij besloot om Karetsas, Steuckers en Tolu alle drie te vervangen na een uur spelen. “Dat getuigt van lef om ze alle drie samen te vervangen”, merkte Chatelle op.

Genk kijkt nu vol vertrouwen naar de volgende wedstrijden in de competitie, waar ze het spel verder kunnen verbeteren en zich kunnen bewijzen als serieuze titelconcurrent.

Met deze overwinning verstevigd Genk zijn leidersplaats in de Jupiler Pro League. De Limburgers maken zaterdag de verplaatsing naar KV Kortrijk.