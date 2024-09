"We hadden zeker verdiend om te winnen": Frustratie overheerst bij Standard na nederlaag tegen Westerlo

Aiden O'Neill verborg zijn frustratie niet na de verloren wedstrijd tegen Westerlo. De aanvoerder van Standard vindt dat zijn team verdiend had om de drie punten thuis te houden.

Dit zal moeilijk te verteren zijn voor Standard en zijn supporters. Na de gelijkmaker tegen Westerlo incasseerden de Rouches minder dan zestig seconden later de 1-2 en slaagden ze er nooit in terug te komen in de match.

Na de wedstrijd verborg aanvoerder Aiden O'Neill zijn frustratie niet voor onze microfoon. Standard creëerde de meeste kansen, wat dit seizoen niet zo vaak is gebeurd, maar het waren wel de Kemphanen die de drie punten pakten. "Voetbal kan zo frustrerend zijn. We hebben veel kansen gecreëerd, we hadden zeker verdiend om te winnen."

Het tweede doelpunt van Matija Frigan kwam als een koude douche voor de Luikenaars. "We waren behoorlijk opgewonden na de 1-1. Jullie kennen de supporters hier, jullie weten wat we voelen als we scoren. We voelden dat we de wedstrijd konden winnen, en misschien hebben we te snel gepusht", analyseerde de defensieve middenvelder.

"We startten zeer goed aan de wedstrijd. We domineerden, maar ze besloten om in de tegenaanval te spelen en zo scoorden ze beide doelpunten. Het is echt heel frustrerend."

De frustratie moet snel plaatsmaken voor de drang om het recht te zetten. Volgende zondag zullen de Rouches naar Anderlecht trekken voor een Clasico die al belangrijk zal zijn voor beide teams om in het spoor van de top mee te blijven.

"De geschiedenis van de club is enorm, het is uiteraard een belangrijke wedstrijd voor iedereen. We zullen ons uiterste best doen na deze nederlaag om het volgende weekend recht te zetten", besloot Aiden O'Neill.