Het vastgoedbedrijf Ghelamco, eigendom van zakenman Paul Gheysens, leed in de eerste helft van het jaar een verlies van 199,5 miljoen euro, meer dan aanvankelijk verwacht, aldus een persbericht van Gheysens.

Ghelamco kampte met "uitdagende marktomstandigheden" en boekte verliezen op grote projecten in Londen en Warschau. Om zijn balans te versterken, besloot het bedrijf een deel van zijn vastgoed te verkopen, waardoor de waarde van de portefeuille in zes maanden tijd daalde van 2 miljard naar 1,3 miljard euro.

Gheysens geeft aan dat de afgelopen maanden "veel tijd en middelen zijn geïnvesteerd in het herstel van de financiële positie van de groep." Hoewel hij het verlies op korte termijn als "teleurstellend" bestempelt, benadrukt hij dat Ghelamco een bedrijf is met een lange-termijnvisie.

"In onze 35-jarige geschiedenis hebben we talloze marktcycli doorstaan en zijn we daar steeds sterker uitgekomen." De CEO, die ook bekend is als voetbalinvesteerder bij Royal Antwerp FC, voegt eraan toe dat er een overeenkomst is gesloten met de kredietverstrekkers, wat de financiële positie van het bedrijf heeft gestabiliseerd.

Dit stelt Ghelamco volgens Gheysens in staat om zich weer volledig te richten op "het opleveren van uitstekende vastgoedontwikkelingen."

Antwerp is al een tijdje bezig om zelfbedruipend te worden nadat Gheysens ervoor zorgde dat de club met kapitaalsverhogingen heel snel kon groeien. Nu staat The Great Old voor de uitdaging om die lijn verder door te trekken.