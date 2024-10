Andrés Iniesta zet een punt achter zijn indrukwekkende voetbalcarrière. De 40-jarige Spaanse middenvelder zal dit op 8 oktober aankondigen tijdens een persconferentie, volgens berichten uit Spanje.

Iniesta, bekend als een van de meest iconische spelmakers in de geschiedenis van het voetbal, sluit hiermee een hoofdstuk dat rijk is aan successen en onvergetelijke momenten.

Gedurende zijn tijd bij FC Barcelona veroverde Iniesta alles wat er te winnen viel. Hij won onder andere vier keer de Champions League en behaalde negen La Liga-titels. Op internationaal niveau schitterde hij met Spanje, waar hij in 2010 het beslissende doelpunt scoorde in de WK-finale tegen Nederland.

Daarnaast hielp hij zijn land aan twee Europese titels, in 2008 en 2012. In 2018 besloot Iniesta na 16 jaar bij het eerste elftal van Barcelona naar Vissel Kobe in Japan te vertrekken, waar hij een indrukwekkend jaarsalaris van 30 miljoen dollar verdiende.

Bij Vissel Kobe won hij de Emperor’s Cup in 2019 en de Japanse Supercup in 2020. Tijdens zijn periode in Japan speelde hij samen met Thomas Vermaelen. Iniesta verliet de club in 2023 en ging naar Emirates Club, waar hij afgelopen zomer zijn laatste contract uitdient.

Het is geen toeval dat Iniesta zijn afscheid op 8 oktober zal aankondigen. Gedurende zijn carrière droeg hij steevast het nummer acht op zijn rug, wat voor hem altijd een speciale betekenis heeft gehad. Zijn officiële debuut voor FC Barcelona maakte hij in 2002, toevallig op het veld van Club Brugge.

Met zijn afscheid verliest de voetbalwereld een legendarische speler die niet alleen furore maakte door zijn talent en techniek, maar ook door zijn bescheidenheid en leiderschap op en naast het veld. Iniesta’s nalatenschap zal nog lang voelbaar zijn in het voetbal.