Antwerp - Beerschot, de kroniek van een aangekondigd forfait - iedereen kijkt naar elkaar, maatschappij is het beu: "Dat is het ergste" vs "Laat ze lekker oorlog voeren"

Antwerp - Beerschot liep helemaal verkeerd afgelopen weekend. Het ergste aan de zaak is dat de supporters van Beerschot vooraf hadden aangekondigd dat ze ervoor zouden gaan zorgen dat de wedstrijd niet zou worden uitgespeeld. Hoe los je zo'n zaken dan op?

Er is de voorbije zaken al veel inkt gevloeid over de wedstrijd tussen Antwerp en Beerschot. De supporters van Beerschot lanceerden vuurpijlen bij een 4-0 achterstand, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt en uiteindelijk definitief afgefloten.

De supporters hadden vooraf aangegeven dat ze de match niet zouden laten uitspelen als ze niet zouden winnen. En bijna iedereen wist op voorhand dat Beerschot na een 1 op 24 niet plots zou gaan winnen op bezoek bij Antwerp.

Niet de eerste keer hommeles

Het was niet de eerste keer dat een derby tussen Antwerp en Beerschot uit de klauwen liep - denk bijvoorbeeld maar aan de vuurpijl die in het bezoekersvak van The Great Old werd gegooid een paar jaar geleden.

Het was de kroniek van een aangekondigde stopgezette wedstrijd, wisten ook de analisten. Ook in Extra Time ging het er langdurig over: "Het is elk jaar een keer of twee-drie dat het voorvalt", aldus Franky Van Der Elst. "Je kan de matchen waarin het kan gebeuren zo opnoemen."

Vooraf aangekondigd

"En het was aangekondigd vooraf. Dat is voor mij dan het ergste: ze krijgen dan ook nog de gelegenheid om uit te voeren wat ze aankondigden, zonder enige weerstand of wat dan ook. De eigen club, de autoriteiten eventueel."

Gert Verheyen pikte in: "Je kan geen fatsoenlijke derby meer spelen. Wat is er dan nog leuk aan? Er is maar één oplossing: de bezoekende ploeg neemt niemand mee." Volgens Filip Joos hadden Lorin Parys en Bart De Wever met elkaar kunnen bellen vorige week.

© photonews

"Als het zo aangekondigd wordt, dan kan je ook op voorhand reageren?" Youri Mulder ziet dan weer dat ook de autoriteiten en politiediensten het beu zijn. "Voor één wedstrijd kan je toch niet meteen ingrijpen? Laat de clubs het zelf oplossen en maak er lekker een zootje van."

"Er zijn in Duitsland ook al relletjes geweest. De maatschappij is het ook beu, de politie in Nederland denkt ook 'maak er maar een oorlog van' en los het maar op", aldus Mulder. "En als het Beerschot - Antwerp was geweest, dan was de match toch ook niet uitgespeeld? Dan konden ze niet het hele publiek weren toch?"

Niet het enige of eerste probleem

Het is de voorbije jaren schering en inslag in het Belgisch voetbal. Ook in wedstrijden tussen Standard en Anderlecht en tussen Standard en Charleroi gebeurde er de voorbije jaren al heel wat, vaak zijn het de supporters die het ook aankondigen vooraf.

De politiek en de Pro League kijken naar elkaar, niemand lijkt een hapklare oplossing te hebben. Pyrotechnisch materiaal wordt al langer verboden, maar telkenmale raakt het wel in het stadion. De stewards mogen ook maar een zeer oppervlakkige fouille doen.

Aan handen en voeten gebonden?

Lorin Parys wilde vooraf niet onschuldige supporters straffen voor het mogelijke gedrag van enkelingen - ook al was de actie dus vooraf aangekondigd. Verder is de Pro League voor beslissingsrecht ook aan bepaalde zaken gebonden.

Zo is er de zaak van de stadionverboden. Op papier een heel goede zaak, maar nog te vaak raken mensen met een stadionverbod alsnog een stadion binnen. Sommigen worden veel te streng gestraft, anderen glippen door de mazen van het net. De databases zijn ook nog niet voldoende afgedekt om snel met een oplossing te komen, zo lijkt het. Misschien dat het scansysteem met vingerafdrukken zoals in Gent werd getest een oplossing kan bieden?