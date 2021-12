Top&Flop Anderlecht, Cercle en Union vs Supportersgeweld (in tweevoud) en John van den Brom

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Paars-wit onder stoom Defensief is er nog veel werk aan de winkel, maar offensief staat er stilaan toch wel iets bij Anderlecht. Er is vrank en vrij spel bij momenten en er worden veel goals gemaakt. Met dank ook aan een toch wel onmisbare Lior Refaelov, die eindelijk opnieuw naar zijn Gouden Schoen-niveau aan het teruggroeien lijkt. © photonews Union de ploeg van't stad En toch blijf Union de ploeg van't stad. Ze wonnen nu ook van STVV, met dank aan een alweer doeltreffende Undav. Bij de Brusselaars beginnen ze nu ook al mindere wedstrijden te winnen. Dan weet je dat je nog wel eventjes bovenin zal meedraaien. De helft van de reguliere competitie is alvast achter de rug. Cercle Brugge Cercle Brugge Cercle Brugge won - met dank ook aan een amechtig KV Kortrijk - makkelijk in het Guldensporenstadion: 0-2. Het had veel meer kunnen en moeten zijn. Knap werk van de nieuwe coach Thalhammer en zo 6 op 6 voor De Vereniging, al wijzigde hij wel niets aan het elftal van Yves Vanderhaeghe die zijn laatste match won. FLOP Genk Het hing al weken en weken in de lucht en nu is het verhaal van John van den Brom dan toch geschreven. Tegen KV Mechelen konden de Limburgers voor de zoveelste keer dit seizoen een numeriek overwicht niet omzetten in een overwinning. Dan weet je dat het moeilijk wordt. © photonews Standard'supporters' En dan moeten we het jammer genoeg in veelvoud hebben over het supportersgeweld in de Jupiler Pro League afgelopen weekend. Die van Standard wilden er alles aan doen om de match voortijdig te laten affluiten en gingen keer op keer aan de slag met pyrotechnisch materiaal. Beerschot'supporters' Daarbij werd op een bepaald moment ook het veld bestormd en een vuurpijl richting bezoekersvak afgestoken. Iets wat ze in Beerschot ook al hadden gedaan. Ook daar was er uiteindelijk een veldbestorming en heel wat geweld.