Cruciale week voor Anderlecht en Gent, maar nog meer voor Club Brugge, Union en Cercle

Het wordt een hele drukke week in de Europese competities. Ook voor de Belgische teams, die in vijfvoud in actie komen. Voor diverse ploegen zou het wel eens een belangrijke wedstrijd kunnen gaan worden om de ambities waar te gaan maken.

Naast sportief en financieel gewin voor Club Brugge, Union SG, Anderlecht, KAA Gent en Cercle Brugge is er ook de situatie van de coëfficiënt. Met oog op wie weet ooit extra Europese plaatsen of betere Europese tickets voor de nummers 2 en 3 uit het klassement is dat van belang.

We hebben er ook wel een aantal prima jaren opzitten. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14.200 punten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14.400 punten.

Daardoor zijn we echt wel prima bezig, want ook dit seizoen begonnen we voortvarend. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge dat rechtstreeks in de Champions League zit hebben we ook dit seizoen al een paar goede zaken gedaan.

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En met vijf in de groepsfase gaan is van groot belang.

36 kansen op puntengewin

Zo krijgen we niet minder dan 36 kansen om extra punten te vergaren in de League Phase. Club Brugge, Anderlecht en Union SG krijgen acht wedstrijden, Cercle Brugge en KAA Gent krijgen er zes. Al schieten er natuurlijk nog maar 33 over, want in de Champions League en Europa League is er al één wedstrijd gespeeld.

De directe concurrenten van België, Portugal en Tsjechië, zijn op dit begin van het seizoen de twee beste landen van Europa. België staat op dit moment amper veertiende in de Europese ranking van dit seizoen. Langzaam maar zeker verliezen de Nederlanders terrein en zien ze de Portugezen naderen. Bovenaan blijft Engeland de leiding behouden, gevolgd door Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

6 Nederland 🇳🇱 55.733 (+0.833) (5/6)

7 Portugal 🇵🇹 51.816 (+0.400) (5/5)

8 België 🇧🇪 45.000 (+0.400) (5/5)

9 Tsjechië 🇨🇿 39.850 (+0.600) (4/5)

10 Turkije 🇹🇷 36.900 (+0.800) (4/5)

Reden tot paniek? Voorlopig zeker nog niet, want ook vorig jaar begonnen we vrij mager aan de jaarranking en konden we door lang door te gaan in de Europese bekers uiteindelijk toch nog heel veel punten bijsprokkelen.

Deze week zou wel eens een cruciale week kunnen zijn, omdat er verschillende ploegen punten kunnen sprokkelen. Die kunnen ook van tel zijn om in de eindafrekening minstens de top-24 te halen van de diverse bekers. Op die manier volgen er ook na Nieuwjaar nog extra wedstrijden.

Belangrijke wedstrijden op komst

KAA Gent gaat op bezoek bij Chelsea in de Conference League, terwijl Anderlecht op bezoek gaat bij Real Sociedad in de Europa League. Voor hen zou winst extra bonuspunten kunnen zijn voor de coëfficiënt.

Club Brugge heeft tegen Sturm Graz eigenlijk weinig keuze en moet winnen om kans te blijven maken op de top-24, hetzelfde mag gezegd worden van Union SG tegen Bodo/Glimt. En dan is er nog Cercle Brugge, dat eraan begint tegen Sankt Gallen.

Welke teams ziet u deze week winnen? Laat het ons weten in de poll!