Beerschot-kapitein Ryan Sanusi reageert voor het eerst sinds Antwerpse derby en komt met hoopgevende woorden voor de fans

Beerschot verloor afgelopen weekend op het veld van Antwerp. De wedstrijd werd gestaakt bij een 4-0 stand, later werd het nog een forfaitnederlaag. Op vrijdag nemen de Kielse Ratten het op tegen Westerlo.

De Antwerpse derby eindigde allesbehalve op een rustige manier. In minuut 75 werd de wedstrijd definitief gestaakt nadat Beerschot-fans vuurpijlen op het veld bleven gooien. Op dat moment was het 4-0 voor Antwerp.

Ryan Sanusi, kapitein van Beerschot, reageerde voor het eerst sinds de wedstrijd op de clubwebsite. "Ik ben geboren en getogen in deze stad, dus ik keek enorm uit naar deze derby."

"We hadden vooraf echt het gevoel dat we een goed resultaat konden behalen en begonnen ook degelijk aan de wedstrijd, maar kwamen toch nog voor rust op achterstand. De laatste 10 minuten voor de rust waren we in mijn ogen de betere ploeg. Dat we dan in de tweede helft in slechts 5 minuten tijd 3 doelpunten slikken, is enorm teleurstellend."

"Het was een pijnlijke middag voor iedereen die Beerschot een warm hart toedraagt", gaat hij verder. Beerschot staat met een 1 op 27 op de laatste plaats in het klassement. Vrijdag krijgt de club een nieuwe kans tegen KVC Westerlo.

"Maar wij geven niet op, dat zit in het DNA van deze club. Morgen gaan we als één team naar Westerlo. We hebben ons deze week een beetje afgezonderd van alles wat er gezegd en geschreven werd. Op deze manier hebben we het groepsgevoel terug versterkt. ‘We’re all in this together’ en we zullen hier samen ook uit geraken", besluit hij met hoopgevende woorden voor de fans.