"Ik was even in shock": Matte Smets reageert op zijn eerste selectie bij de Rode Duivels

Bondscoach Domenico Tedesco maakte op vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlands. Genk-verdediger Matte Smets werd voor de eerste keer opgeroepen.

De Rode Duivels nemen het binnenkort op tegen Italië en Frankrijk in de Nations League. Op vrijdag maakte Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de interlands.

Matte Smets werd zo voor de eerste keer opgeroepen. De centrale verdediger maakte afgelopen seizoen enorm veel indruk bij STVV, wat hem een transfer naar Genk opleverde.

Daar heeft hij zich ondertussen ook opgewerkt tot vaste basisspeler. Hij reageerde op de persconferentie van vrijdag al even op zijn selectie.

"Ik kreeg vanochtend plots allemaal berichtjes erover en was even in shock", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. "Vorige keer heb ik één training mogen meedoen met de A-ploeg en daar was ik al heel blij mee. Het niveau lag een trapje hoger, maar je moet altijd je eigen ding blijven doen."

"Dit is misschien het bewijs voor jonge spelers dat het snel kan keren in het voetbal. Je moet er keihard voor werken en dan kan het. Ik ben blij met waar ik nu sta, al zijn we er nog niet. Je weet nooit op voorhand of je gaat spelen of niet. Het is alleszins een mooie stimulans en beloning", besluit een trotste Smets.