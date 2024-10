Met zes punten los op de eerste plaats, maar Genk-coach Fink spreekt toch over een wake-upcall: "Dat hebben we de spelers deze week ook duidelijk gemaakt"

Leider KRC Genk neemt het dit weekend op tegen KV Kortrijk. Coach Thorsten Fink weet dat het beter moet dan afgelopen weekend tegen KV Mechelen.

Op zaterdag gaat KRC Genk op bezoek bij KV Kortrijk. De leider gaat voor zijn achtste overwinning op rij tegen de Kerels, maar makkelijk gaat het niet worden.

Afgelopen weekend won Genk op het nippertje met 2-1 van KV Mechelen na een last-minute doelpunt van de ingevallen Oh. Het spel was wel minder dan de weken voordien.

"Het wordt belangrijk om de nodige lessen te trekken uit onze prestatie van vorige week tegen KV Mechelen. We wonnen wel maar speelden een van onze mindere wedstrijden. We hadden onvoldoende controle over de wedstrijd, omdat we zowel offensief als defensief te veel steken lieten vallen", begon coach Fink bij Het Belang van Limburg.

"In eerste instantie verloren we te veel duels en ook de tweede bal konden we veel te zelden bemachtigen. Dat mag ons zeker in Kortrijk niet opnieuw overkomen, op hun kleinere veld krijg je automatisch meer duels. Als je er dan niet staat, ben je kansloos."

KRC Genk staat met zes punten los bovenaan het klassement, maar Fink was deze week toch streng voor zijn spelers. "We leden vorige week veel te makkelijk balverlies. We wonnen nog wel de wedstrijd maar we mogen ons niet blindstaren op het resultaat. Onze prestatie op zich was een wake-upcall, dat hebben we de spelers deze week ook duidelijk gemaakt."