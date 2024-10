Niet toevallig dat Arthur Vermeeren niet bij de Rode Duivels zit: er zit een plan achter om revanche te nemen

Toch wel een paar verrassingen in de selectie van Domenico Tedesco. Dat Arthur Vermeeren er bijvoorbeeld niet bijloopt. De middenvelder van Red Bull Leipzig moet met de beloften aan de slag en dat was niet meteen voorzien door de buitenwereld.

Over Arthur Vermeeren was Tedesco kort op zijn persconferentie. Nochtans noemde hij hem al verschillende keren "de toekomst van de nationale ploeg" en zou hij er in andere omstandigheden altijd bij zijn. “We beslisten dat het beter is hem te laten spelen met de beloften”, aldus Domenico Tedesco.

En daar is de belangrijkste reden. De beloften van Gill Swerts spelen vrijdag 11 oktober en dinsdag 15 oktober immers twee héél belangrijke wedstrijden. Vooral die eerste tegen Schotland wordt cruciaal voor de kwalificatie voor het EK in Slovenië.

Een toernooi waar België gezien zijn status moet aan deelnemen. Het missen van het EK voor beloften zou in Tubeke als een kleine ramp ervaren worden. De eerdere nederlaag thuis tegen Schotland doet immers nog steeds pijn. Een smet op de kwalificatiecampagne.

En net dat Schotland is hun grootste concurrent voor de tweede plaats. De top 2 plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Slovakije. Vermeeren moet voor een serieuze kwaliteitsinjectie zorgen op het middenveld van de jonge Duivels.

Naar wat we horen begreep Vermeeren de beslissing wel. Hij speelde ook nog maar 131 minuten dit seizoen voor Leipzig en Tedesco kan de Duivels niet blijven gebruiken om spelers matchritme te laten opdoen, zeker niet tegen landen als Italië en Frankrijk.