Jonas De Roeck doet opmerkelijke vaststelling na 9 op 9 van Royal Antwerp FC

De derby tussen Antwerp en Beerschot van vorig weekend eindigde in mineur. Dat neemt niet weg dat Jonas De Roeck negen op negen pakte met zijn team.

De aandacht na de derby ging volledig naar de rellen met de Beerschotsupporters, waardoor de mooie overwinning en het goede voetbal van The Great Old veel minder aandacht kreeg dan het eigenlijk verdiende.

“Het is altijd mooi om lof te krijgen. We groeien als ploeg. De evolutie is positief. Het is nu vooral een kwestie van niet stil te blijven staan bij de gespeelde wedstrijden, maar ons niveau te behouden en te verbeteren”, vertelt De Roeck aan Gazet van Antwerpen.

Al ziet hij ook wel een groot gevaar op zijn ploeg afkomen, nu het zo goed gaat. “Tegenstanders zullen zich misschien gaan instellen op ons. We zijn ons ervan bewust dat de wedstrijden moeilijker en moeilijker zullen worden.”

De volgende opdracht is Cercle Brugge. Officieel een staartploeg na de moeizame start in de competitie, maar Europees pakten zij deze week wel uit met een 6-2-overwinning die hen ongetwijfeld een ferme boost geeft.

De Roeck is op zijn hoede. “Als je deze ontmoeting onderschat of verkeerd aanpakt, krijg je een moeilijke wedstrijd. Vorig seizoen (in de play-offs, red.) is Cercle met 1-2 komen winnen op de Bosuil. Daar zijn we niet blind voor.”