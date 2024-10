David Hubert heeft een heel goeie herinnering aan... doelman Standard

De langverwachte Clascio-dag is aangebroken. David Hubert zal een van de grootste momenten van zijn jonge trainerscarrière beleven.

Voordat hij de U18 van Anderlecht en zelfs het eerste team overnam bij het vertrek van Brian Riemer, was het bij de Sporting dat David Hubert de laatste ballen van zijn spelerscarrière aanraakte. Hij bracht inderdaad al zijn ervaring naar de RSCA Futures tijdens het seizoen 2022/2023, en hing bijna een jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

De realiteit van het veld is dus nog steeds vers in het geheugen. Om daarvan overtuigd te raken, laten we teruggaan naar zijn laatste professionele doelpunt. Dat was in november 2022... tegen de U23 van Standard. Op het wedstrijdformulier staan enkele interessante namen.

Zijn doelpunt? Hubert scoorde tegen Matthieu Epolo met een mooie kopbal, mooi bediend door Chris Lokesa. Na 11 minuten leidden de RSCA Futures onder leiding van Guillaume Gillet al met 2-0.

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Markeerde zijn laatste doelpunt in de mini Clásico

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Coach van RSC Anderlecht in de echte Belgische Clásico



David Hubert heeft veel meegemaakt in twee jaar! ?⚪️ #ANDSTA pic.twitter.com/LKTzP3iZYP — DAZN België (@DAZN_BEFR) 4 oktober 2024

David Hubert kent enkele Luikenaars goed

In het team zat ook een zekere Ilay Camara, die Hubert vandaag aan de overkant van het veld zal ontmoeten. Op de bank zaten onder andere Nilson Angulo, terwijl Lucas Stassin in de spits stond opgesteld.

Tussen de palen had Bart Verbruggen een strafschop van Alexandro Calut gestopt op het uur. Naast Calut en Epolo, had SL 16 jongens opgesteld zoals Noah Ohio, Ilyes Ziani (nu bij RWDM), Lucas Noubi en Léandre Kuavita.

De RSCA Futures wonnen uiteindelijk met 3-0. David Hubert zou vanmiddag zeker zijn handtekening zetten voor zo'n resultaat. De sfeer zal in ieder geval wat warmer zijn dan destijds in het Koning Boudewijnstadion.