Hein Vanhaezebrouck is zeer duidelijk: "Hij is de belangrijkste speler van de Jupiler Pro League"

Antwerp is goed bezig dit seizoen. De club staat na 10 wedstrijden op de tweede plaats, drie punten achter leider KRC Genk. Nieuwkomer Tjaronn Chery heeft zijn waarde al goed bewezen.

Antwerp begon wat wisselvallig aan het seizoen, maar heeft ondertussen al vier overwinningen op rij geboekt. Op sportief vlak lijkt alles terug te draaien.

Toch verrassend volgens Hein Vanhaezebrouck. "Wegens de nieuwkomers en vertrekkers", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. Hij ziet dat een van de nieuwkomers het bijzonder goed doet.

"Terwijl we nu moeten vaststellen dat Chery de belangrijkste speler in de competitie is. Als aanvallende middenvelder is hij met zes goals gedeeld topschutter. Sterker nog, de top drie van productiefste spelers – goals en assists opgeteld – zijn spelers van Antwerp."

"Chery, Ondrejka en Janssen, die elk hun aandeel hadden in acht goals. Wie had dat gedacht van Chery, een transfervrije speler van 36 jaar? Chapeau voor wie hem heeft binnengehaald", besluit Vanhaezebrouck verder.

Chery pakte tegen Beerschot al uit met twee geweldige doelpunten vanop afstand. Wat de laatste weken opviel is zijn piekfijne traptechniek.