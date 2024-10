Herman Brusselmans gooit loonbriefje op tafel: "14.000 ballen voor gevangen"

Herman Brusselmans is eventjes van televisie geweest. Nu lijkt hij helemaal terug om zijn rauwe mening te laten horen.

Herman Brusselmans was de voorbije twee maanden niet meer op televisie te zien. Dat gebeurde na een controversiële column over de oorlog in Gaza.

Dat is echter helemaal verleden tijd, zo vertelt hij zelf aan HUMO. Brusselmans is opnieuw te zien in televisieprogramma’s in ons land. Deze week was hij al te gast bij Gert Verhulst.

Al verdien je daar in België duidelijk niet zo veel voor, zo vertelt de auteur. “Er zijn programma’s waar je 400 euro voor krijgt: dat is dan voor je naft en je sigaretten”, klinkt het in het magazine.

Over de grens kan je echter veel meer verdienen om op televisie te komen, zo geeft hij mee. “Aan de andere kant van het spectrum: tijdens het EK voetbal heb ik een column van veertig seconden geleverd voor ‘Studio Fussball’, op de Nederlandse tv.”

In Nederland werd hij duidelijk goed betaald, zo vertelt Brusselmans zonder blikken of blozen. “Daar heb ik in totaal 14.000 ballen voor gevangen: toch niet mis als je bedenkt dat ik amper tien minuten per column nodig had.”